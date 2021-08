Martinho da Vila diz que Sérgio Camargo é "um preto de alma branca" e destruiu a Fundação Palmares

"A Fundação Palmares era uma fundação criada para tratar dos assuntos da cultura negra. Mas botaram aquele cara lá, o Camargo, um bolsonarista radical. Ele é um preto de alma branca" disse o cantor em participação no programa Roda Viva edit

247 com TV Cultura - O cantor Martinho da Vila foi o entrevistado do programa Roda Viva desta segunda-feira (16) e disparou várias críticas ao secretário Sergio Camargo, com sua atuação extremista na Fundação Palmares.

“A Fundação Palmares era uma fundação criada para tratar dos assuntos da cultura negra. Mas botaram aquele cara lá, o Camargo, um bolsonarista radical. Ele é um preto de alma branca, como se diz. No duro, ele gostaria de ser branco e se sente branco. Para ele, tem que acabar com todas as coisas de negro”, disse o cantor.

Para o artista, Camargo está com a função de acabar com a Fundação Palmares e está cumprindo muito bem o seu papel.

Assista ao trecho completo: