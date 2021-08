Vera Magalhães constrange Martinho da Vila com pergunta sobre milícias e é detonada nas redes

Portal Fórum- A apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães, voltou ao topo dos temas mais comentados do Twitter após constranger o sambista Martinho da Vila com pergunta sobre uma suposta relação das escolas de samba com milícias durante o programa transmitido na noite desta segunda-feira (16).

Mostrando pouco conhecimento sobre a história do samba e principalmente sobre a biografia do cantor, compositor e um dos maiores estudiosos da cultura africana no Brasil, Vera foi insistente ao pedir uma posição desse “Martinho político, que faz essa análise política” sobre as escolas de samba – “que sempre tiveram uma ligação com o jogo do bicho” – “permeadas por milícias”.

Visivelmente constrangido, Martinho sorri ao dizer que “o jogo do bicho foi inventado em Vila Isabel” e diz não ter “notícia da milícia dirigindo uma escola de samba”. Vera insiste, citando nominalmente uma suposta ligação de Adriano da Nóbrega, miliciano ligado ao clã Bolsonaro que foi morto em fevereiro de 2020, com a Vila Isabel.

PUBLICIDADE

"Não tenho notícia da milícia dirigindo uma escola de samba, miliciano dirigindo escola de samba. Na Vila Isabel, por exemplo, não tem esse problema", diz Martinho da Vila no #RodaViva pic.twitter.com/FOMY7rXcxt — Roda Viva (@rodaviva) August 17, 2021





Nas redes, a apresentadora ainda se gabou dizendo que “Martinho da Vila desconversou quando questionei sobre a infiltração mais recente das escolas de samba do Rio pelas milícias”, tuitou. “Isso é um tema tabu que os sambistas têm de enfrentar”, emendou.

PUBLICIDADE

Martinho da Vila desconversou quando questionei sobre a infiltração mais recente das escolas de samba do Rio pelas milícias. Isso é um tema tabu que os sambistas têm de enfrentar. #RodaViva — Vera Magalhães VACINA SIM💉 (@veramagalhaes) August 17, 2021





O tuite foi rebatido pelo filho de Martinho, Tunico da Vila, que afirmou que o pai “não desconversou….ele só não quis conversar porque realmente é um assunto desnecessário e desrespeitoso com ele….só isso….nada demais”

PUBLICIDADE

A postura da jornalista foi rechaçada pelos internautas nas redes.

Leia a íntegra da matéria no portal Forum

Veja a repercussão:

PUBLICIDADE

O que esse senhor aqui respondeu sobre infiltração de milícia, não no samba, mas no país? Alguém sabe? pic.twitter.com/1KD2ChF123 — Ana Thaís (@anathaismatos) August 17, 2021

Vera Magalhães, com seu reacionarismo ajudou a colocar um clã miliciano no poder, mas preferiu desrespeitar Martinho da Vila com uma pergunta que só ela poderia fazer. — Neila 🚩🚩🚩 (@nave1964) August 17, 2021

Vera Magalhães desconversou quando questionada sobre seu fetiche com o moro Black tie enxadrista. Isso é um tema tabu que a jornalista tem de enfrentar. #fetichemarrecoenxadrista — Geraldo SF (@GeraldoSF3) August 17, 2021

A mediocridade e a deselegância em pessoa, um misto de idiotia e lacração de mau gosto, assim é Vera Magalhães. NÃO É UMA ESCOLHA DIFÍCIL deixar de assistir a qq programa que essa senhora se faça presente.

Querer lacrar em cima do Martinho da Vila é muito ridículo, muito mesmo. — Cassia (@cassiarsantos01) August 17, 2021

Vera Magalhães tá preocupada com as milícias nas escolas de samba do Rio. Logo ela que votou no Miliciano em 2018 e agora se faz de desentendida. — Douglas Pereira 🏳️‍🌈⃤ (@douglas_peira) August 17, 2021

Vera Magalhães a síndica do Fascismo — Malacheiaoficial🍥 (@Malacheia3) August 17, 2021