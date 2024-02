Morre aos 90 anos Maria Lata D'Água, ícone do Carnaval que inspirou gerações

Apoie o 247

247 - A comunidade católica Canção Nova confirmou nesta sexta-feira (23) o falecimento de Maria Mercedes Dantas, mais conhecida como Maria Lata D'Água, aos 90 anos de idade. A ex-passista, que se notabilizou por sua habilidade em sambar com uma lata de água de 20 litros na cabeça, deixou um legado de alegria e devoção que marcou gerações.

"Com a certeza da eternidade, desejamos os nossos sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, querida irmã", expressou a Canção Nova em comunicado nas redes sociais, lamentando a perda da ex-passista e missionária.

Nascida em setembro de 1933 na cidade de Diamantina, Minas Gerais, Maria Lata D'Água carregava consigo desde a infância o hábito que a tornaria famosa nos quatro cantos do país. A história de carregar uma lata na cabeça remonta aos seus tempos de menina, quando precisava buscar água em uma bica para sua família.

Aos 11 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde enfrentou desafios e viveu momentos difíceis, inclusive períodos de rua dos 13 aos 16 anos. Foi nessa época que sua vida tomou um novo rumo ao fazer amizade com artistas circenses, que a introduziram ao mundo do espetáculo.

Aos 18 anos, Maria protagonizou seu primeiro samba com uma lata d'água na cabeça, e a partir daí sua fama só cresceu. Desfilando por anos no Carnaval carioca, ela conquistou os corações dos foliões e chegou até mesmo a se apresentar na Europa, onde residiu por três décadas.

Entretanto, em 1990, durante um retiro espiritual no Maracanãzinho, Maria decidiu dedicar-se integralmente à vida religiosa, abandonando os holofotes da fama. "Abandonei tudo, não saio mais no carnaval. Eu me senti tocada pelo amor e vim para a Canção Nova fazer o caminho. Não me arrependo", declarou em entrevista ao Canção Nova Notícias, em 2018.

Em sua jornada espiritual, Maria Lata D'Água encontrou paz em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, onde fixou residência a partir de 2004. Sua história de vida foi imortalizada em sua biografia "Lata D'água na Cabeça - Da Passarela ao Sacrário", lançada em 2018, relembrando não apenas os passos ritmados no sambódromo, mas também sua trajetória de fé e entrega.

