Morre DJ Jamaika, ícone do rap no DF

247 - Morreu nesta quinta-feira (23), aos 55 anos, o DJ Jamaika, um dos ícones do rap no Distrito Federal. Jefferson da Silva Alves - nome de batismo do músico - lutava contra um câncer na coluna. Foi o próprio artista que contou aos fãs sobre a doença no ano passado. No entanto, ele evitava comentar sobre o assunto.

O rapper de Ceilândia era reconhecido por músicas como "Tô só observando", "Do pó ao pó", "2 malucos num Opala 71", e colaborou com artistas como MV Bill. DJ Jamaika também participou do filme "Branco Sai, Preto Fica", de Adirley Queirós, lançado em 2015.

DJ Jamaika veio a óbito no Hospital Paranoá, em Brasília, onde estava internado.

O comunicado da morte do DJ aconteceu através de seu perfil em uma rede social. Na nota, familiares falaram da importância do artista para a música: “Seu legado musical será eterno. Saiba que você deixou uma marca inesquecível no mundo da música e na vida de todos que tiveram o privilégio de te conhecer”.

Confira a nota na íntegra:

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do renomado artista DJ Jamaika. Tô Só Observando a sua partida, mas, infelizmente, do pó ao pó todos nós iremos um dia. Se conselho fosse bom... ele certamente teria deixado para nós a mensagem de seguir nossos sonhos, e dar uma chance para nós mesmos.

DJ Jamaika ficou conhecido por suas músicas marcantes, desde o rap do piolho até 2 malucos num Opala 71.

Seu legado musical será eterno!

Saiba que você deixou uma marca inesquecível no mundo da música e na vida de todos que tiveram o privilégio de te conhecer.

Eu profetizo que seu talento e dedicação continuarão inspirando muitos artistas, como um Perfume de Gardência que nunca se apaga.

Descanse em paz, DJ Jamaika, finalmente você vai dar trabalho para os anjos."

