Morre o artista indígena Jaider Esbell aos 41 anos

As obras do artista Jaider Esbell estão em exposição na mostra "Moquém_Surarî: Arte Indígena Contemporânea", no Museu de Arte Moderna de São Paulo, com uma reunião de pinturas, esculturas, e obras referentes a diversos povos indígenas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O artista plástico indígena Jaider Esbell morreu nesta terça-feira (2), aos 41 anos. De acordo com amigos do artista, a causa da morte foi suicídio.

As obras do artista Jaider Esbell estão em exposição na mostra "Moquém_Surarî: Arte Indígena Contemporânea", no Museu de Arte Moderna de São Paulo, com uma reunião de pinturas, esculturas, e obras referentes a diversos povos indígenas.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, o artista nasceu em 1977, em Normandia, no estado de Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol, e se consolidou nos últimos anos como uma das figuras centrais da arte indígena contemporânea no país, ao lado de nomes como Denilson Baniwa e Isael Maxakali. Ele se mudou para Boa Vista aos 18 anos, quando já havia participado da articulação de povos indígenas e de movimentos sociais.

PUBLICIDADE

Além de uma exposição na galeria Millan, em maio —sua primeira individual em São Paulo—, Jaider Esbell também apresentou suas obras na mostra de arte indígena "Véxoa - Nós Sabemos", na Pinacoteca.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE