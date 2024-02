Na França, ativistas climáticos jogam sopa em pintura de Monet (vídeo)

Apoie o 247

247 - Manifestantes tentaram vandalizar, neste sábado (10), uma obra de arte do pintor francês Claude Monet, que está exposta em um museu em Lyon, na França. O caso ocorre um mês depois de um grupo de ativistas climáticos atirar sopa contra o famoso quadro de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, no Museu do Louvre.

De acordo com Metrópoles, as duas ativistas foram presas e o Museu de Belas Artes de Lyon afirmou que vai registrar uma queixa por vandalismo contra as mulheres. No vídeo, a dupla que faz parte do grupo "Riposte Alimentaire" diz que "esta será a última primavera se não agirmos contra a crise climática mundial".

Dos mujeres pertenecientes al grupo ecologista Respuesta Alimentaria vertieron sopa sobre el cuadro La Primavera, obra del pintor impresionista francés Claude Monet. La pieza se encontraba montada en una sala en el Museo de Bellas Artes de Lyon, en Francia. pic.twitter.com/mj4JEWIwbZ — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) February 11, 2024





