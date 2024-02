Ozzy Osbourne detona Kanye West: 'antissemita'

Apoie o 247

247 - O músico britânico Ozzy Osbourne, 75 anos, criticou o rapper norte-americano Kanye West, 46, por conta de uma música usando trecho de canção do ex-Black Sabbath sem autorização.

"Kanye West pediu permissão para fazer um sample com um trecho de uma performance ao vivo de 'War Pig' de 1983 sem os vocais e a permissão foi negada, porque ele é um antissemita e causou inúmeras dores para muitos", escreveu no Instagram.

O rapper teria tocado a música em um evento mesmo assim. De acordo com Ozzy, "ele foi em frente e usou o sample mesmo assim em sua festa de escuta de álbum ontem à noite. Não quero nenhuma associação a esse homem!".

