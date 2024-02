Roger Waters chama Bono, do U2, de "m*rda" e "nojento" por apoiar Israel

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ex-Pink Floyd Roger Waters fez críticas ao vocalista da banda U2, Bono Vox, por seu apoio ao Estado de Israel. Em entrevista à Al Jazeera, chamou Bono de “merda” e “nojento”. “Qualquer pessoa que o conheça deveria pegá-lo pelos tornozelos e sacudi-lo, até que ele deixe de ser um merda enorme. Temos que dizer a essas pessoas que a sua opinião é nojenta e degradante. O que ele fez algumas semanas atrás no Sphere em Las Vegas, cantando sobre as Estrelas de David, foi uma das coisas mais nojentas que já vi na minha vida".

Em show em Las Vegas, nos EUA, o vocalista do U2 homenageou os israelenses, que atualmente promovem um genocídio do povo palestino na Faixa de Gaza: “sob a luz do que aconteceu em Israel e em Gaza, uma música sobre não-violência pode parecer ridícula de alguma forma, até uma piada, mas nossas orações sempre foram pela paz e pela não-violência".

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: