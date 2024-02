Tem início ação de músico brasileiro contra Adele, acusada de plagiar música "hit" da MPB

Apoie o 247

247 - Começou a tramitar esta semana a ação do músico e compositor Toninho Gerais, que acusa a britânica Adele de plágio. É que, em 2020, a inglesa lançou "Million Years Ago", canção de sucesso mundial.

“Pois Gerais e seus advogados veem claramente a existência de plágio da canção Mulheres, composta pelo artista e cuja versão na voz da cantora Simone teria sido usada por Adele. O brasileiro pede, além do veto a reprodução da música de Adele, com a retirada de todos os fonogramas das diversas ferramentas de reprodução, danos morais de R$ 200 mil e materiais sobre receitas recebidas nos últimos anos”, informa o jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

