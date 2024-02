Tyla vence o primeiro Grammy dedicado à melhor performance de música africana

Apoie o 247

247 - A cantora sul-africana Tyla, 22 anos, ganhou neste domingo (4) o primeiro troféu dedicado à melhor performance de música africana por conta da canção "Water". Atualmente, a jovem tem 28,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e o hit que deu a vitória a ela tem mais de 380 milhões de streams.

Tyla tem apenas três anos de carreira. Foi indicada a dois South African Music Awards e foi a primeira artista solo da África do Sul, em 55 anos, a estar no Billboard Hot 100, dos Estados Unidos, com a música indicada ao Grammy.

Única não nigeriana da lista de concorrentes, ela disputou a premiação com com Asake & Olamide ("Amapiano"), Ayra Starr ("Rush"), Burna Boy ("City boys") e Davido (feat. Musa Keys em "Unavailable").

