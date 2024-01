Alckmin parabeniza empresas brasileiras por exportações recordes em 2023

Apoie o 247

247 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, parabenizou as empresas brasileiras pelo recorde de exportações alcançado em 2023, fruto, segundo ele, da "política comercial consistente do governo Lula".

De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior do MDIC, em 2023, a balança comercial brasileira alcançou um superávit recorde de US$ 98,8 bilhões, o mais elevado desde o início da série histórica em 1989. As exportações brasileiras atingiram um patamar histórico em 2023, somando US$ 339,7 bilhões, apontam os dados.

Em postagem na plataforma social X (antigo Twitter), Alckmin compartilhou um meme comparando as exportações brasileiras aos "300 de Esparta". "Meus parabéns para as 28,5 mil empresas brasileiras que exportaram em 2023 e contribuíram para que o Brasil atingisse esse recorde, gerando emprego e renda para os nossos cidadãos, pagando bons salários e empregando mão-de-obra qualificada", escreveu o vice-presidente e ministro.

Nem os 300 de Esparta foram páreo para os 339 do Brasil: em 2023, o Brasil exportou US$ 339,7 bilhões, 1,7% a mais em relação a 2022, o maior valor da série histórica. Em termos de volume, foram 803 milhões de toneladas embarcadas para o exterior, 8,7% a mais que em 2022. Em um mundo em que os preços das commodities caíram, o Brasil conseguiu exportar 10x mais que a média mundial, desafiando todas as projeções. Fruto de uma política comercial consistente do governo Lula, que privilegiou mercados tradicionais, como a China, para quem o Brasil exportou US$ 105 bilhões - outra quantia recorde de 2023 - bem como abriu novos, como Indonésia, México, Paraguai, Uruguai e Argélia. Meus parabéns para as 28,5 mil empresas brasileiras que exportaram em 2023 e contribuíram para que o Brasil atingisse esse recorde, gerando emprego e renda para os nossos cidadãos, pagando bons salários e empregando mão-de-obra qualificada.

