Alemanha, França e Inglaterra dizem que não pagarão por gás russo em rublos e podem ficar sem energia

Apoie o 247

ICL

247 - A Alemanha, França e Inglaterra afirmaram que não irão aceitar a exigência russa para 'que o pagamento pelo fornecimento de gás seja realizado em rublos. De acordo com o jornal britânico The Guardian, a Alemanha e a França alegam que a mudança da moeda é uma violação inaceitável de contratos e a imposição russa equivalia a uma “chantagem”.

O ministro alemão da Economia, Robert Habeck, disse que ainda não viu o decreto assinado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, obrigando o pagamento de gás em rublos. Ainda segundo ele, o país está preparado para todos os cenários, incluindo uma paralisação do fornecimento do gás russ para a Europa.

O porta-voz do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que o governo está monitorando as implicações para o mercado europeu mas que não aceitará pagar em rublos o gás comprado pelo país. De acordo o The Guardian, ao ser questionado se haveria alguma circunstância em que o Reino Unido pagaria em rublos pelo gás russo, o porta-voz disse a repórteres: “Isso não é algo que procuraremos fazer”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vladimir Putin assinou decreto determinando que os países que impuseram sanções à Rússia em função da guerra com a Ucrânia devem pagar em rublos pelo gás russo a partir do dia 1º de abril. Ele ameaçou suspender o fornecimento do gás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE