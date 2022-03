Putin determina que todos os países que impuseram sanções à Rússia paguem pela energia em rublos a partir de amanhã

Apoie o 247

ICL

247 com RT - O presidente Vladimir Putin definiu o pagamento de gás russo em rublos para compradores de países que impuseram sanções à Rússia em conexão com a Ucrânia. A medida afeta diretamente a Alemaha, que depende do gás russo.

Putin assinou um decreto nesta quinta-feira exigindo que esses compradores abram contas em bancos russos para facilitar os pagamentos. A medida entra em vigor a partir de 1º de abril.

>>> Cotação do rublo volta ao nível anterior à guerra – o que comprova a ineficácia das sanções

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A lista inclui Estados Unidos e Canadá, Estados da UE, Reino Unido (incluindo Jersey, Anguilla, Ilhas Virgens Britânicas, Gibraltar), Ucrânia, Montenegro, Suíça, Albânia, Andorra, Islândia, Liechtenstein, Mônaco, Noruega, San Marino, Macedônia do Norte, e também Japão, Coreia do Sul, Austrália, Micronésia, Nova Zelândia, Cingapura e Taiwan (considerado território da China, mas governado por sua própria administração desde 1949).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os países e territórios mencionados na lista impuseram ou aderiram às sanções contra a Rússia após o início de uma operação militar especial das Forças Armadas Russas na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em atualização

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE