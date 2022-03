Cotação do rublo volta ao nível anterior à guerra – o que comprova a ineficácia das sanções

Apoie o 247

247 – "O rublo russo recuperou-se ontem da queda que sofreu depois que os EUA e seus aliados europeus impuseram uma série de novas sanções econômicas contra a Rússia por causa da invasão da Ucrânia", aponta reportagem da Associated Press, publicada pelo Valor Econômico.

"A moeda russa foi negociada ontem a cerca de 85 rublos por dólar, mais ou menos o patamar em que estava antes da Rússia iniciar sua invasão um mês atrás. Ela chegou a cair para 150 rublos por dólar em 7 de março, quando surgiram notícias de que Washington iria proibir as importações de petróleo e gás russos pelos EUA", aponta ainda a reportagem.

“A recuperação do rublo pareceria indicar que as sanções dos EUA não prejudicaram eficazmente a economia da Rússia, que é o preço que Putin teria de pagar por sua guerra”, disse o senador republicano Pat Toomey. “Para dar à Ucrânia uma chance de lutar, os EUA têm de cortar o fluxo de receita de Putin pela interrupção global das vendas de petróleo e gás russo”, disse Toomey em e-mail à Associated Press.

