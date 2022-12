Associação de funcionários do BNDES aprova indicação de Mercadante: "sinal de prestígio"

A Associação defende, entre outros tópicos, papel mais ativo do banco no financiamento aos investimentos na reindustrialização do Brasil e na melhoria da infraestrutura edit

247 - A associação que representa os funcionários do BNDES, a AFBNDES, aprovou a indicação do ex-ministro Aloízio Mercadante para a presidência da do banco que fomenta o desenvolvimento econômico e social do Brasil, informa o Estadão Conteúdo.

"É positivo, um sinal de prestígio, que o BNDES tenha um dos principais quadros do partido que vai governar o País designado para presidir a instituição", afirmou o presidente da AFBNDES, Arthur Koblitz.

Koblitz, que também é membro do conselho de administração do BNDES, ressaltou que a entidade representativa dos funcionários que ele preside é apartidária. A AFBNDES defende, entre outros tópicos, "um papel mais ativo do banco no financiamento aos investimentos na 'reindustrialização' do País e na melhoria da infraestrutura", segundo a reportagem.

Para que isso seja possível, o presidente da AFBNDES afirma que será necessário algum instrumento de incentivos com mudanças na Taxa de Longo Prazo (TLP), que são os juros cobrados nos financiamentos do banco.

"Vamos levar a agenda ao futuro presidente. A expectativa é de convergência, mas a nossa associação é independente", ressaltou.

