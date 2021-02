Banco do Brasil diz que André Brandão não pediu renúncia do cargo

Metrópoles - Horas após notícias da imprensa informarem que o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, havia colocado o cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a instituição financeira emitiu um Fato Relevante no qual nega a saída do gestor.

No documento divulgado na noite desta sexta-feira (26/2), o BB informa que não houve pedido de renúncia por parte de Brandão. “Ademais, o BB não tem conhecimento das fontes das notícias veiculadas. Fatos adicionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado”, pontuou o banco.

A informação de que Brandão havia decidido deixar a instituição, primeiramente publicada pelo jornal O Globo, foi confirmada para a coluna Grande Angular por fontes do primeiro escalão do governo federal.

Continue lendo no Metrópoles.





