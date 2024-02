Bitcoin atinge valor de US$ 50 mil pela primeira vez em dois anos

Apoie o 247

247 – O Bitcoin atingiu o nível de 50.000 dólares nesta segunda-feira pela primeira vez em mais de dois anos. A principal criptomoeda do mundo subiu cerca de 16,3% até agora neste ano, atingindo na segunda-feira seu maior valor desde 27 de dezembro de 2021. Às 12h31 (horário de Brasília), o bitcoin subia 5,58% no dia, para 50.196 dólares. Antoni Trenchev, cofundador da plataforma de empréstimo de criptografia Nexo, afirmou: “50.000 é um marco significativo para o bitcoin depois que o lançamento de ETFs à vista no mês passado não só falhou em provocar um movimento acima deste nível psicológico chave, mas levou a uma queda de 20%” (Reuters).

As ações de criptografia também tiveram um impulso na segunda-feira, com a bolsa de criptografia Coinbase subindo 4,86% e as mineradoras de criptografia Riot Platforms e Marathon Digital subindo 11,9% e 13,7%, respectivamente. As ações da empresa de software MicroStrategy — um notável comprador de bitcoin — subiam 11,7%.

O preço do ether, a segunda maior criptomoeda, subiu 4,08%, para 2.606,60 dólares. Este movimento ascendente reflete o crescente interesse e confiança dos investidores no mercado de criptomoedas. A valorização do Bitcoin e de outras criptomoedas tem sido impulsionada por uma combinação de fatores, incluindo expectativas de cortes nas taxas de juros e acenos regulatórios favoráveis.

À medida que o mercado de criptomoedas continua a se desenvolver e ganhar aceitação, investidores e analistas estão atentos às tendências e eventos que moldam seu comportamento e valorização. A volatilidade permanece uma característica marcante desse mercado, mas o crescimento contínuo do Bitcoin e de outras criptomoedas demonstra um interesse sustentado e uma evolução significativa na percepção desses ativos.

