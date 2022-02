Bloomberg destaca apoio do mercado financeiro global à volta de Lula

Apoie o 247

247 - Reportagem da agência Bloomberg destaca que o mercado está cada vez mais convencido da possível vitória do ex-presidente Luiz Inácio da Lula da Silva e da consequente possibilidade de tirar o Brasil da estagnação econômica.

Isso porque dois reis da Faria Lima disseram na noite desta terça-feira (1º) que Lula já ganhou a eleição. O CEO e diretor de investimentos da Verde Asset Management SA, Luis Stuhlberger, falou durante evento organizado pelo Credit Suisse Group AG. "Lula é o favorito. Ele praticamente já ganhou. Não acho que veremos um Lula vingativo ou um líder sindical Lula prevalecer", disse.

Rogério Xavier, cofundador da gestora de fundos de hedge SPX Capital, também falou no mesmo evento. "Não atire no mensageiro: pessoas no exterior gostam de Lula e não gostam de Bolsonaro. É um fato", afirmou. "Investidores estrangeiros veem uma chance do Brasil melhorar com Lula", complementou.

Xavier avaliou que a percepção sobre Lula está aparecendo nos fluxos de mercado. A Bloomberg apontou que "as ações locais registraram uma entrada de R$ 32,5 bilhões (US$ 6,2 bilhões) de não residentes em janeiro, o segundo maior valor mensal desde pelo menos 2008, já que investidores como Franklin Templeton e Mirae Asset Global Investments LLC disseram que viam espaço para uma recuperação".

Segundo Xavier, "as ações brasileiras ficaram para trás, e agora há uma percepção de uma mudança de poder – supondo que a eleição de Lula esteja bem encaminhada – e isso trará um Lula responsável, que se moverá para o centro".

O texto de Vinicius Andrade na Bloomberg diz que "os investidores também ficaram desiludidos com Bolsonaro, que não conseguiu promover uma ampla agenda de reformas e é percebido como tendo manchado a reputação do Brasil no exterior com posições controversas sobre tudo, desde questões climáticas até vacinas. Além disso, Bolsonaro está supervisionando uma economia ainda sofrendo com o impacto da pandemia de coronavírus: o Brasil voltou à recessão e a inflação está acima de 10%".

