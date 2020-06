Bolsonaro aceita estender auxílio emergencial, mas limita em duas parcelas de R$ 300

247 - O governo Jair Bolsonaro aceitou estender o auxílio emergencial em mais R$ 600 durante a pandemia do coronavírus. O benefício, porém, teria seu valor mensal – hoje de R$ 600 - reduzido para duas parcelas de R$ 300. A proposta deverá passar pelo crivo do Congresso, que deve contestar o valor proposto pelo governo. Proposta ainda vai passar pelo Congresso Nacional, que deve contestar o valor baixo das parcelas.

Segundo reportagem do G1, a ideia inicial do ministro da Economia, Paulo Guedes, era dividir o valor do auxílio em três parcelas de R$ 200. Bolsonaro, porém, teria achado o valor muito baixo e sugerido o valor de R$ 300, com redução no número de parcelas.

O auxílio emergencial foi criado para apoiar trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs) e desempregados que não recebem seguro-desemprego. Para ser aprovado, é preciso ter uma renda per capita de até R$ 522,50 mensais ou renda familiar de até R$ 3.135, correspondente a três salários mínimos.

O benefício foi aprovado em abril, com previsão original de ser pago em três parcelas de R$ 600. Contudo, com o avanço da pandemia no país, o governo foi pressionado a estender os pagamentos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.