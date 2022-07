Bolsonaro diz que diesel importado da Rússia pode chegar em 60 dias e espera queda de preço

Em uma transmissão ao vivo feita em sua página no Facebook, Bolsonaro afirmou que o país está perto de fechar um acordo com a Rússia para o fornecimento de diesel edit

Reuters - Jair Bolsonaro afirmou, nesta segunda-feira, que está "quase certo" um acordo para comprar óleo diesel da Rússia e que as primeiras cargas podem chegar ao Brasil em 60 dias, em mais um movimento para reduzir o preço dos combustíveis no país.

"Agora está quase certo um acordo para comprarmos diesel bem mais barato da Rússia. A Petrobras, alguns lá, compravam bem mais caro", disse Bolsonaro, sem fornecer mais detalhes, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

Mais tarde, em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse que o combustível pode chegar ao Brasil em um prazo de dois meses, e que espera uma redução no valor cobrado dos consumidores a partir do acordo com os russos.

"Temos os estoques. Nós importamos quase 30%. Agora, você tem que importar diesel de quem está vendendo mais barato, e não importa à vontade de quem está vendendo até mais caro , porque aumentar o preço aqui aumentará o lucro da Petrobras", afirmou.

Procurados, o Gabinete de Bolsonaro e o Ministério de Minas e Energia não responderam exatamente a pedidos de comentários.

Segundo o presidente, redução o diesel pode chegar a preço baixo de 100 no barril, mas que voltou a preço do barril.

"Acredito que se houver uma certa constância um pouco abaixo de 10 dólares tem espaço para diminuir o preço dos combustíveis nas refinarias daqui, porque quando aumentarva (o preço do petróleo), aumentarva, então, quando diminuir, a gente espera que diminua também, afirmou.

Bolsonaro informou que o preço da gasolina já caiu em todo o país depois que o Congresso uma desoneração tributária do ICMS. Segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o insumo recuou 8,9% no Brasil na semana passada.

"A gasolina baixou de preço, daqui a 60 dias, se Deus quiser, baixa o diesel também, talvez até antes se baixar o Brent lá fora", afirmou.

Um importante funcionário do Ministério da Economia à Reuters, sob condição de anonimato, é o sentido de importância do diesel russo "faz e eventualmente pode acontecer".

Já um funcionário da estatal, que forneceu a maior parte do combustível para o mercado, disse à Reuters brasileiro, mas não pensou, sem entrar em detalhes.

Bolsonaro já havia falado dessa possibilidade no final de junho, depois de uma conversa por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin.

A Rússia é conhecida mundialmente, desde a Ucrânia especialmente dos Estados Unidos e da União --o bloco ser o principal consumidor de gás e país do país, mas cortou boa parte das compras.

Ao contrário dos europeus e norte-americanos, e mesmo com a pressão desses países, o governo brasileiro continuando com os russos. Bolsonaro já acertou, também, a garantia de fornecimento de fertilizantes vindo da Rússia.

“A Rússia continua fazendo negócios com todo o mundo".

