Bolsonaro não governa e diz que "Petrobrás não colabora com nada"

247 – Jair Bolsonaro provou mais uma vez, na noite de ontem, que não governa o Brasil, ao demonstrar sua incapacidade de intervir na política de preços da Petrobrás, que foi implantada logo após o golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, com a finalidade de transferir a renda de todos os brasileiros para os acionistas minoritários da Petrobrás. Tal política dolarizou os preços e vem causando recessão, desemprego, inflação, fome e miséria num Brasil que vem sendo rapinado , segundo diz o ex-governador Roberto Requião.

"O petróleo chegou a US$ 135 na semana passada, agora caiu e está em US$ 100. A gente está esperando, inclusive, ter um retorno da Petrobras para rever estes preços que foram absurdamente majorados na semana passada. Qualquer nova alta a gente vai desencadear, de nossa parte aqui, o processo para que o reajuste não chegue na ponta da linha para o consumidor. É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E lamentavelmente a Petrobras não colabora com nada", disse ele, em entrevista à TV Ponta Negra, do Rio Grande do Norte.

A grande questão é: por que Bolsonaro não toma nenhuma atitude para impedir a rapina implantada pelos golpistas?

