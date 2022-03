Requião: Brasil está sendo rapinado pela Petrobrás, com ajuda de general

Apoie o 247

247 – O pré-candidato do PT ao governo do Paraná, Roberto Requião, bateu duro na atual política de preços da Petrobrás, que foi implantada no Brasil após o golpe de 2016, com o propósito de transferir renda dos brasileiros para os acionistas privados da estatal. Segundo ele, o Brasil está sendo rapinado por tais sócios privados, com a ajuda do general Joaquim Silva e Luna, que preside a empresa. Confira:

O Brasil está sendo rapinado pela Petrobras a serviço dos interesses estrangeiros. Mas há um general na presidência!

Como entender isto? — Roberto Requião (@requiaooficial) March 15, 2022

Tal política de preços dolarizou os preços dos combustíveis no Brasil e trouxe fome, desemprego, recessão, inflação e miséria. O que surpreende Requião é ver generais sem nenhum compromisso com a ideia de desenvolvimento nacional, mas sim com um claro projeto de subdesenvolvimento.

