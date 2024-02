Brasil é o destino de mais de 200 mil turistas estrangeiros neste Carnaval

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) estima que mais de 200 mil turistas estrangeiros escolheram o Brasil como destino para o Carnaval. De acordo com Marcelo Freixo, presidente da Embratur, os viajantes devem gastar pelo menos R$900 milhões em serviços durante o período festivo. A contribuição do setor turístico para a economia brasileira tem sido significativa, representando 7,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). Em 2023, os turistas estrangeiros deixaram um recorde de quase US$ 7 bilhões no Brasil, conforme dados do Banco Central do Brasil (BCB), o que reflete um aumento de 1,5% em relação a 2014, ano em que o país sediou a Copa do Mundo.

O turismo tem se consolidado como uma das atividades econômicas mais importantes do país, gerando emprego, renda e movimentando diversos setores, como hospedagem, alimentação e transporte. Segundo o Ministério do Turismo (MTur), o setor emprega cerca de oito milhões de pessoas no Brasil, sendo considerado a segunda atividade que mais emprega, logo após a construção civil.

continua após o anúncio

A expectativa de aumento nos lucros durante o Carnaval é de até 15%, com destaque para cidades como Belo Horizonte (BH), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE), de acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Além disso, a população reconhece a importância do turismo como uma atividade econômica fundamental para o país, conforme demonstrado pela pesquisa "Tendências de Turismo" realizada pelo MTur.

O Brasil foi reconhecido como o Melhor Destino Turístico para se visitar durante a 44ª edição da Feira Internacional de Turismo (Fitur) em Madri, Espanha, em janeiro de 2024. O país vem implementando diversas políticas e ações, como o projeto "MTur Itinerante" e o programa "Conheça o Brasil: Voando", visando fortalecer o setor e aumentar a oferta de voos e rotas para turistas brasileiros e estrangeiros.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: