'Caminhoneiros não querem esmolas', diz associação sobre ajuda de R$ 400

A Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava) também afirmou que o "auxílio no valor de R$ 400 não supre em nada as necessidades e demandas da categoria" edit

247 - A Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), que reúne categoria de caminhoneiros no País, criticou o anúncio de ajuda do governo federal para compensar o aumento do preço do diesel.

"Os caminhoneiros autônomos brasileiros não querem esmolas. Auxílio no valor de R$ 400 não supre em nada as necessidades e demandas da categoria", destaca a nota assinada pelo presidente do órgão, Wallace Landim, "Chorão". O relato foi publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo e reproduzido pelo portal Uol.

O texto destacou o "estado de greve" da categoria anunciado no último fim de semana e destaca a paralisação mantida para o próximo dia 1º. "Uma proposta que não resolve nada e é mais um ‘balão apagado’ para a categoria colecionar de promessas do governo que ajudou a eleger", rebate o texto.

Nessa quinta-feira (21), durante transmissão semanal ao vivo, Jair Bolsonaro confirmou que o benefício prometido será de R$ 400 e atenderá 750 mil caminhoneiros. Só não disse de onde sairá o dinheiro.

