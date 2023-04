Com ambiente favorável no Brasil e dados de inflação nos EUA, Ibovespa engata nova alta e dólar cai a quase R$ 4,90

Dado de inflação CPI foi abaixo do esperado, aumentando apostas de que Fed pode antecipar fim do ciclo de aperto monetário. Bolsa se aproxima dos 108 mil pontos edit

Infomoney - Após abrir entre leves perdas e ganhos, o dólar cai mais de 1% ante o real e opera novamente abaixo dos R$ 5 após o dado de inflação ao consumidor (CPI) de março abaixo do esperado nos EUA. Às 11h36 (horário de Brasília), a divisa comercial americana caía 1,55%, a R$ 4,929 na compra e R$ 4,930 na venda. Na mínima do dia, a moeda chegou a R$ 4,918.

O índice de inflação americano subiu 0,1% em março na comparação com fevereiro, segundo dados com ajuste sazonal e atingiu 5,0% no acumulado em 12 meses, enquanto o consenso Refinitiv apontava para alta de 0,2% em março na comparação com fevereiro. A projeção para 12 meses era de 5,2%. O dado pode influenciar as decisões sobre juros do Federal Reserve, levando a uma interrupção do aperto monetário antes do esperado pelo mercado.

O dólar tende a ganhar força com juros mais altos nos EUA, uma vez que isso atrai recursos para o mercado de renda fixa norte-americano. Assim, o fim do ciclo de alta de juros no país estando mais próximo beneficia a moeda brasileira, favorecendo operações de carry trades em emergentes – quando traders se financiam com moedas de baixo retorno no mundo rico para comprar aquelas de mercados que oferecem rendimentos mais altos, o que acarreta a sua valorização.

Após a divulgação dos dados, os futuros da taxa de juros de curto prazo dos EUA passaram a refletir cerca de 60% de chance de uma alta de 0,25 ponto dos juros pelo Fed em maio, contra cerca de 73% de chance antes dos dados.

Cabe destacar que, na véspera, o dólar fechou a R$ 5 e fechado no menor patamar desde junho de 2022, tanto por conta dos dados de inflação abaixo do esperado também no Brasil (levando a um maior fluxo de capitais para o Brasil, mesmo com a visão de corte de juros mais cedo por aqui) quanto pela visão recente de que o Fed pode antecipar o fim do ciclo de altas das suas taxas básicas (além da expectativa por mais detalhes do arcabouço fiscal).

Assim, mesmo se houver uma antecipação do corte de juros por aqui, operações visando ganhos com as taxas ainda altas por aqui seguem atrativas.

“A queda do dólar está muito ligada à continuação do clima de apetite ao risco, que teve início ontem de forma mais intensa após a inflação [do Brasil, medida pelo IPCA] abaixo das projeções, aumentando as esperanças de uma queda da Selic ainda esse semestre. A formalização próxima da entrega do arcabouço fiscal ajuda a descomprimir os juros, levando a uma queda da curva de juros em diversos vencimentos, diminuindo o risco. Consequentemente, o dólar, que também tinha bastante prêmio embutido nas cotações, acaba caindo. Contribuindo para esse cenário bem otimista, a inflação nos EUA medida pelo CPI alimenta projeções do Fed subindo menos os juros”, avalia Pedro Canto, analista da CM Capital.

O DXY, que mede o desempenho do dólar frente uma cesta de moedas fortes, caía 0,61% no fim da manhã. Para Canto, no atual cenário, o dólar já está mostrando sinais de sobrevenda. Assim, correções técnicas seriam saudáveis. “Mas, no médio prazo, a divisa deve orbitar entre R$ 4,90 e R$ 5”, avalia.

Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira que a inflação no Brasil caiu, mas pressões permanecem em meio a um componente de demanda “relativamente forte”.

Em apresentação preparada para reunião com investidores organizada pela XP em Washington, Campos Neto disse ainda que as expectativas de inflação de longo prazo estavam ancoradas em 2022, mas desde novembro passado iniciou-se um processo de deterioração.

Para o diretor da Wagner Investimentos, José Faria Jr., a queda do IPCA explica menos o ânimo dos mercados do que o noticiário sobre o arcabouço fiscal.

“O que estamos vendo é um aumento da confiança dos investidores com relação ao arcabouço fiscal ou uma redução do risco de cauda”. avalia. O especialista destaca que na véspera foi divulgada na imprensa uma alteração benéfica do arcabouço, sinalizando que ele não irá incluir no cálculo as receitas extraordinárias, apenas as recorrentes, e indicando que deve existir uma trava para impedir que um bônus de arrecadação seja usado totalmente em investimentos.

“O texto do arcabouço ainda não foi formalmente apresentado (somente será apresentado na próxima semana) e ainda não sabemos os nomes dos dois novos diretores do BC (há dois nomes que foram ventilados há alguns dias, mas não foram confirmados). Para vermos melhora sustentada dos ativos brasileiros, é necessário que o texto seja aprovado preferencialmente por ampla margem no Congresso e que os nomes do BC agradem”, avalia.

Para Faria Jr., a batalha contra a inflação ainda não está ganha e o Copom somente deverá começar a cortar juros no segundo semestre do ano.

Com o dólar operando por volta dos R$ 4,95, ele avalia que “talvez estejamos presenciando o fim do intervalo da moeda entre R$ 5,00 e R$ 5,50”.

“Há duas alternativas agora: ir comprando de R$ 5,00 para baixo, a cada queda de R$ 0,05, e/ou aguardar a cotação ficar no intervalo sugerido do modelo de longo prazo) para o momento entre R$ 4,80 e R$ 4,90”, aponta.

Entre mais destaques da sessão, na parte da tarde, às 15h, será divulgada a ata da reunião de março do Fed, que pode mostrar o quão perto o banco central norte-americano chegou de adiar novos aumentos na taxa de juros após a falência de dois bancos norte-americanos.

Ibovespa forte

(Reuters) - A bolsa paulista buscava manter o viés positivo nesta quarta-feira, após dados de inflação nos Estados Unidos abaixo das expectativas, em pregão também marcado pelos vencimentos de opções sobre o Ibovespa e do índice futuro.

No noticiário brasileiro, em meio a ensejos de um corte mais cedo da Selic, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira que a inflação no país caiu, mas pressões permanecem em meio a um componente de demanda "relativamente forte" e há deterioração de expectativas.

Às 10:57, o Ibovespa subia 0,71%, a 106.963,84 pontos, chegando a 107.706,82 na máxima até o momento. Na véspera, o índice fechou com alta de mais de 4% na esteira do alívio do IPCA e alta de commodities. O volume financeiro somava 5,5 bilhões de reais.

No mesmo horário, o contrato futuro do Ibovespa com vencimento nesta quarta-feira tinha elevação de 0,26%, a 106.960 pontos. O contrato seguinte, que expira em 14 de junho, ganhava 0,21%, a 109.055 pontos.

Wall Street abriu em alta após o índice de preços ao consumidor (CPI na sigla em inglês) dos norte-americanos aumentar 0,1% em março, desacelerando frente a fevereiro e ficando abaixo das previsões de economistas.

De acordo com Jon Maier, diretor de investimentos (CIO, na sigla em inglês) da gestora Global X, os dados mostram uma melhora no CPI, mas o núcleo do indicador, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, permanece teimosamente alto.

Maier acrescentou que essa divergência ressalta a complexidade do cenário, com o Federal Reserve buscando equilibrar o trabalho para lidar com a inflação persistentemente alta enquanto considera a melhora nos preços gerais.

"O Fed precisará calibrar cuidadosamente sua política monetária para navegar nessa intrincada situação econômica, garantindo que suas decisões sobre taxas de juros levem em consideração tanto a redução da inflação nominal quanto a persistência do núcleo da inflação", avalia.

Para Maier, combinado com o desemprego recorde, parece mais do que provável que o Fed permaneça na trajetória de alta de 0,25 ponto percentual na próxima reunião. O intervalo atual da taxa básica de juros é de 4,75% a 5,00%.

Após a divulgação dos dados, os futuros da taxa de juros de curto prazo dos EUA passaram a refletir cerca de 60% de chance de uma alta de 0,25 ponto em maio, contra cerca de 73% de chance antes dos dados.

Investidores ainda aguardam a ata da última reunião de política monetária do banco central norte-americano, prevista para às 15h (horário de Brasília).

