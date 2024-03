Com crescimento de 2,9%, resultado do PIB de 2023 é três vezes maior que o previsto no início do ano

Apoie o 247

247 - O ano de 2023 surpreendeu analistas econômicos e agentes do mercado financeiro com um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro três vezes superior ao previsto no início do período. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (1), a economia do país encerrou o ano alcançando a marca de R$ 10,9 trilhões, representando um crescimento de 2,9%.

O desempenho acima das expectativas foi impulsionado, principalmente, pelo setor do agronegócio, que registrou uma expansão recorde, além do vigoroso consumo das famílias ao longo do período. No início do ano, lembra o jornal O Globo, as projeções contidas no Boletim Focus do Banco Central apontavam para um crescimento de apenas 0,78% para 2023. No entanto, ao longo do ano, dados mais positivos foram sendo divulgados, elevando gradualmente as expectativas. >>> Fazenda celebra resultado do PIB, vê recuperação da indústria e aposta em 1º trimestre forte em 2024

Para 2024, o clima deverá ser desfavorável e a agropecuária tende a exercer um impacto negativo, mas pequeno, na economia. Economistas destacam que a demanda doméstica, com ênfase no consumo das famílias, será um dos principais motores do crescimento econômico. Analistas do banco Santander apontam que a retomada econômica será impulsionada pelo mercado de trabalho, que demonstra resiliência, e pelo reinício dos pagamentos de precatórios, dívidas reconhecidas pelo governo em decisões judiciais.

