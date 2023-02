Críticas ao juros do BC representam toda a população e não só o governo, diz líder do PT na Câmara

Apoie o 247

247 - O líder do PT na Câmara, o deputado federal Zeca Dirceu (PR), disse nesta quarta-feira (15) em entrevista à CNN Brasil que a pressão do governo sobre a abusiva taxa de juros estabelecida pelo Banco Central - de 13,75% ano ano - representa uma crítica da população, e não apenas de setores específicos da economia.

"Todos são críticos a esta taxa de juros tão elevada. A Quaest publicou uma pesquisa ontem que 76% da população pensa igual ao que a gente pensa, acha que a taxa de juros está muito elevada. Acho que é correto o país fazer um movimento para de forma responsável e gradual ir reduzindo a taxa de juros”, pontuou o deputado.

Dirceu ainda falou sobre a importância do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ir ao Congresso para se explicar. “Agora, é preciso que o presidente do BC preste contas. Ele tem que ir ao Congresso, isso é natural, é necessário. Lá no Congresso está a representação da população brasileira. Acabaram de ser eleitos 513 deputados e 81 senadores. Ali estão todos os partidos , governo e oposição, todas as ideologias. Porque ele não pode ir lá? Estou até sugerindo que se antecipe a este movimento de convite de convocação, se antecipe esta polêmica a este estresse que está sendo gerado e vá espontaneamente, combine com o presidente Arthur Lira, combine conosco e vá ao Congresso nacional. Vai ser respeitado e bem tratado com tem que ser qualquer autoridade".

O deputado destacou, ainda, que o momento não será de inquisição, mas de um diálogo. “Vamos fazer os questionamentos, colocar sugestões, apontar caminhos diferentes do que este que, infelizmente, marcou os últimos tempos com uma taxa de juros extremamente com o argumento de que isso é o único jeito de controlar a inflação, o que não é verdade, O que está acontecendo prova que não é verdade. Muitos países foram reduzindo as taxas de juros nos últimos anos e não houve um surto inflacionário".

Dirceu acrescentou que a sugestão para a revisão da meta da inflação "não é nenhuma medida extremamente ousada, não é nenhum cavalo de pau, nenhuma mudança exagerada" e defendeu "que gradualmente o BC vá reduzindo a taxa de juros observando o comportamento da inflação. Quero questionar o porquê isso não pode ser feito. Ele precisa estar lá no Congresso para explicar isso”, finalizou.

