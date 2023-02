Quaest: 76% concordam com críticas de Lula à taxa abusiva de juros do Banco Central

O levantamento perguntou também se as pessoas ficaram sabendo do embate de Lula com o Banco Central a respeito da taxa de juros; 67% responderam que não e 30% que sim edit

247 — Mais de três quartos da população concordam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concordam com as críticas feitas à taxa abusiva de juros do Banco Central, que está em 13,75%, segundo os entrevistados em pesquisa da Quaest, divulgada nesta terça-feira, 14. Segundo o levantamento, 76% dos entrevistados concordam com as críticas.

O levantamento perguntou também se as pessoas ficaram sabendo do embate de Lula com o Banco Central a respeito da taxa de juros; 67% responderam que não e 30% que sim.

A pesquisa ouviu 2.016 pessoas da última sexta-feira (10) até a segunda (13) e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento é financiado pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, controlada pelo banco Genial.

