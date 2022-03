Deputados do PT apontam ao TCU novas irregularidades na privatização da Eletrobras

Apoie o 247

247 - Os deputados federais do PT admitidos como amicus curiae (amigos da corte) no processo do Tribunal de Contas da União (TCU) que examina as contas da privatização da Eletrobras ingressaram com manifestação no tribunal dirigida ao ministro relator Aroldo Cedraz.

O objetivo da manifestação é reportar "indícios de novas irregularidades no processo de privatização da Eletrobras, notadamente em razão de (i) discrepâncias identificadas por auditores independentes no balanço da empresa Santo Antônio Energia S.A, controlada por Furnas, subsidiária da Eletrobras, e (ii) da provável necessidade de reconhecimento contábil de perdas decorrentes do teste de impairment na Norte Energia S.A., controlada pela própria Eletrobras, além de Eletronorte e Chesf, subsidiárias da Eletrobras; fatos que colocam sob suspeita a higidez das demonstrações financeiras que afetam o patrimônio da Eletrobras, repercutindo no valor da privatização".

Assinam a manifestação os deputados petistas Erika Kokay (DF), João Daniel (SE), Leo de Brito (AC), Leonardo Monteiro (MG), Henrique Fontana (RS), Bohn Gass (RS) e Pedro Uczai (SC).

