Donos do dinheiro começam a aderir a Lula, diz Vinícius Torres Freire

Apoie o 247

ICL

247 – A tendência apontada pelo 247 a respeito da adesão do mercado financeiro à candidatura Lula foi confirmada pelo jornalista Vinícius Torres Freire, principal colunista econômico da Folha, em seu artigo de hoje. "Partidos do centrão, quase o Congresso inteiro, e gente 'do mercado' dão sinais de que Lula da Silva (PT) pode ser também para eles a alternativa incontornável, se por mais não fosse porque a opção, até agora, é Jair Bolsonaro (PL)", escreve.

"Ainda é muito cedo, em especial para políticos e 'o mercado', que precisam de perspectivas menos incertas antes de fazerem seus arranjos. Faltam oito meses para o primeiro turno, mas algumas características da política e da economia destroçadas do Brasil talvez induzam certa precipitação ou conformismo", prossegue o jornalista, que fala ainda na tendência à conciliação com o ex-presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: