Mercado financeiro antecipa a vitória de Lula e já derruba a cotação do dólar

"O mercado antecipa tudo", é o que dizem nos círculos financeiros. Se é assim, a provável vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022 já produz resultados positivos para a economia brasileira. Durante um evento para investidores do banco Credit Suisse, o gestor Luis Stuhlberger, do fundo Verde, disse que Lula praticamente já ganhou as eleições presidenciais de 2022. Em seguida, Rodrigo Xavier, ex-sócio do BTG Pactual e hoje um dos donos da HPX Corp, disse o óbvio: os investidores internacionais preferem Lula a Bolsonaro. "Sou acusado de petista quando digo isso, mas não matem o mensageiro", afirmou. "O pessoal aqui fora gosta do Lula". Confira:

Luis Stuhlberger e Rogerio Xavier falaram em evento do Credit Suisse:



*STUHLBERGER: LULA É FAVORITO PARA ELEIÇÃO, QUASE Q JÁ GANHOU



*XAVIER: estrangeiros preferem Lula a Bolsonaro. Sou acusado de petista qdo digo isso, mas não matem o mensageiro. Pessoal aqui fora gosta do Lula — Thiago Salomão (@THIAGOSALOMAO) February 2, 2022

Em 2002, na primeira vitória de Lula, o megainvestidor George Soros cunhou a expressão "Serra ou caos". Dizia Soros que se o tucano José Serra fosse derrotado por Lula, como de fato foi, o dólar explodiria, a dívida brasileira iria às alturas e o País caminharia para uma moratória. Por isso mesmo, o mercado "antecipou" um cenário de caos e o dólar foi a mais de R$ 4. Depois da posse de Lula, o que se viu foi um cenário completamente diferente: acumulação de reservas cambiais, queda do dólar, valorização dos ativos brasileiros e o maior ciclo de prosperidade da história do Brasil, como se pode ver no gráfico abaixo, que mostra que Lula assumiu o governo com um PIB de US$ 500 bilhões e entregou uma economia de US$ 2,2 trilhões – e que infelizmente entrou em queda livre após o golpe de estado de 2016:

Brazil GDP (Photo: Statista) Statista





Portanto, o que se vê hoje nos mercados – ontem o dólar fechou a R$ 5,27 – é a antecipação de um cenário de maior racionalidade na economia brasileira e, portanto, de revalorização dos ativos nacionais, assim como aconteceu no passado. Quem vende Lula como risco age de má-fé e tenta manipular incautos para operar ganhos de curto prazo no mercado financeiro. Quem efetivamente sabe das coisas lê o que foi dito por Rodrigo Xavier: "os estrangeiros preferem Lula a Bolsonaro". E como Bolsonaro praticamente se auto implode a cada dia, como no vídeo tosco da farofada, a vitória de Lula parece cada vez mais próxima, como disse Stuhlberger.

