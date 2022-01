Em protesto contra Orçamento, servidores do BC começam a entregar cargos e anunciam paralisação

Servidores do BC veem com "indignação" a falta de reajuste salarial edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em protesto contra a falta de previsão de reajuste salarial no Orçamento de 2022, servidores do Banco Central, representados pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do BC (Sinal), iniciaram movimento de entrega de cargos de chefia nesta segunda-feira (3).

Em nota, o Sinal afirmou que será elaborada uma lista nos próximos dias com os nomes de quem aderiu, informa a Folha de S.Paulo.

O ato vem após movimento semelhante dos servidores da Receita Federal, que observou debandada de mais de 900 profissionais. Servidores do BC veem com "indignação" a falta de reajuste, que beneficiará somente policiais federais.

PUBLICIDADE

"Estamos começando hoje. A ideia é fazer reuniões virtuais com servidores de todo o Brasil para convencê-los a aderir, até como forma de pressão para conseguir uma reunião com o presidente [do BC] Roberto Campos Neto. A gente acredita que nas próximas duas semanas teremos uma lista grande", disse o presidente do Sinal, Fabio Faiad.

Além disso, o Sinal anunciou a adesão de trabalhadores do BC à paralisação dos servidores federais, que ocorrerá no próximo dia 18, organizada pelo Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado).

PUBLICIDADE

"Vamos inviabilizar a administração porque não está sendo atendido o pleito justo também para servidores do BC", completou Faiad.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE