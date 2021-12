Orçamento 2022: servidores do BC se dizem “indignados” com reajuste só para policiais

Apoie o 247

247 - Servidores do Banco Central afirmam estar “indignados” por não terem sido incluídos no reajuste salarial que consta no Orçamento 2022 aprovado pelo Congresso Nacional na noite desta terça-feira (21). O texto inclui apenas reajuste para policiais federais.

A manifestação ocorreu em carta endereçada ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por 45 chefes de departamento da autarquia, que destacaram ter recebido com “profunda estranheza e indignação as tratativas para reajustes salariais para determinadas categorias do serviço público, alijando outras”.

Os servidores da Receita afirmam que a providência gera “evidente assimetria de tratamento”. “Importante trazer ao conhecimento da diretoria que os servidores em geral manifestam clara e fortemente que seria um golpe muito duro, uma grande decepção, serem deixados de fora desse movimento de recomposição”, pontuaram ainda.

A íntegra da carta foi divulgada pelo jornalista Josias de Souza, do UOL. Leia aqui .

Nesta terça, ao menos 200 auditores da Receita Federal também ameaçaram entregar os cargos por conta da previsão menor de verba para o órgão.

