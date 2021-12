Auditores da Receita Federal ameaçam debandada após corte no Orçamento

Ao menos 200 servidores podem entregar o cargo, segundo o Sindifisco. Orçamento analisado no Congresso prevê verba menor para a pasta edit

Metrópoles - Auditores da Receita Federal ameaçam uma debandada, nesta terça-feira (21/12), em protesto contra o corte orçamentário para os sistemas do órgão e contra a falta de regulamentação de uma lei vigente desde 2017 que prevê bônus por produtividade para a categoria.

De acordo com estimativa do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco), ao menos 200 servidores podem entregar os cargos.

O relatório do Orçamento de 2022, apresentado pelo pelo deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) nessa segunda-feira (20/12) e aprovado nesta terça na Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso, corta R$ 1,182 bilhão da Receita Federal.

