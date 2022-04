Empossado no comando da Petrobrás, Coelho defende combustíveis atrelados a dólar e petróleo

Apoie o 247

247 - José Mauro Ferreira Coelho tomou posse nesta quinta-feira (14) da presidência da Petrobrás, após ter o seu nome aprovado para o comando da empresa pelo conselho de administração da estatal também nesta quinta.

Apesar da sua indicação ter sido por conta dos sucessivos aumentos dos combustíveis, que levaram uma crise do governo com o então presidente da estatal Joaquim Silva e Luna - que foi demitido no fim de março -, Coelho defende a manutenção da política de preços da Petrobras, que vincula os preços dos combustíveis às cotações do dólar e do petróleo no mercado internacional.

Em outubro do ano passado, em entrevista à Agência Brasil, Coelho defendeu que a alta dos combustíveis não é um fenômeno brasileiro, mas uma onda que pegou o mundo.

Com um discurso que agrada os acionistas, mas impacta diretamente na renda da população, Coelho diz que o Brasil precisa acompanhar os preços externos para garantir o abastecimento, já que não refina todo o combustível consumido.

"Nós temos que ter os preços do mercado doméstico relacionados à paridade de preços de importação (PPI), porque se assim não fosse, não teria nenhum agente econômico com aptidão ou vontade de trazer derivados para o mercado doméstico e poderia ter desabastecimento no país", disse.

Coelho foi presidente do conselho de administração da Pré-Sal Petróleo (PPSA) e ocupou o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME) até outubro do ano passado.

