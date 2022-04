Assembleia de acionistas elege José Mauro Ferreira Coelho para presidir a Petrobrás

Acionistas também aprovaram o nome de Márcio Andrade Weber como presidente do novo conselho de administração da estatal edit

Sputnik - A assembleia geral de acionistas da Petrobras aprovou nesta quinta-feira (14) o nome de José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da estatal, e Márcio Andrade Weber como presidente do novo conselho.

O governo federal anunciou no fim de março que substituiria o general da reserva Joaquim Silva e Luna em meio às insatisfações do presidente Jair Bolsonaro com a política de preços da Petrobras.

Inicialmente, Bolsonaro tinha indicado o economista Adriano Pires para a presidência da estatal e o empresário Rodolfo Landim para o comando do conselho.

No entanto, ambos desistiram do convite após vir à tona que seus nomes poderiam ser reprovados pelo comitê.

Segundo informações do portal G1, Ferreira Coelho foi presidente do conselho de administração da Pré-Sal Petróleo (PPSA) e ocupou o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME) até outubro do ano passado.

Márcio Andrade Weber é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em engenharia de petróleo.

Pelo histórico de José Mauro, a tendência é de que o novo presidente da Petrobras mantenha a defesa da atual política de preços da estatal.

Quando ainda era secretário do MME, e antes mesmo da crise de preço e abastecimento do petróleo, causada pelas sanções dos EUA à Rússia, Coelho disse em uma entrevista que o aumento dos preços dos combustíveis e da energia é uma tendência mundial, ou seja, não se restringiam à realidade brasileira.

"Os combustíveis são derivados do petróleo, que é uma commodity precificada em dólar no mercado internacional. Se o preço do petróleo aumenta, o dos combustíveis aumenta", afirmou.

