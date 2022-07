Fecomercio assina carta pela democracia da Fiesp e amplia isolamento de Bolsonaro

Bolsonaro perde cada vez mais apoio entre a elite financeira do país edit

247 - A FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) decidiu também aderir ao manifesto público de entidades em defesa da democracia, organizado pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). A adesão da Fecomercio amplia ainda mais o isolamento de Jair Bolsonaro (PL).

O manifesto será divulgado em 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP. No mesmo local e na mesma data será lida a "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito", que já reúne mais de 400 mil assinaturas.

Em comunicado oficial obtido pela CNN Brasil, a FecomercioSP diz que "como representante de alguns dos setores empresariais mais importantes para a economia do país, a Entidade entende que os preceitos democráticos são inegociáveis, tais como o Estado democrático de direito e a lisura do processo eleitoral".

