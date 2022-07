Atacada por Bolsonaro, carta pela democracia já reúne mais de 400 mil assinaturas

Apoie o 247

ICL

247 - A "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito!", elaboradora pela Faculdade de Direito da USP e quem vem se transformando em um intenso movimento contra os arroubos autoritários e golpistas de Jair Bolsonaro (PL), já ultrapassou a marca de 400 mil assinaturas.

O texto é apoiado pelas mais variadas personalidades e também por entidades como a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), o que provocou a ira do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI).

Visivelmente incomodado pela proporção do manifesto, Bolsonaro já fez ataques ao movimento. Ele se referiu à carta como "cartinha" e, em tom irônico, publicou um manifesto de uma frase no Twitter, supostamente em defesa da democracia. Segundo Tales Faria, do UOL, o chefe do Executivo vê o manifesto como "ponto final" de sua campanha à reeleição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.