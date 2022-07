Lira e Ciro Nogueira escondem Bolsonaro em campanha de aliados locais

O PP do Piauí, de Ciro Nogueira, chegou a entrar com ação no TRE pedindo a proibição de circulação de imagens de seus candidatos ao lado de Bolsonaro: 'possui altíssima rejeição' edit

247 - Aliados de primeira hora de Jair Bolsonaro (PL) no âmbito federal, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), escondem o chefe do Executivo nas campanhas de seus aliados estaduais, informa o Estado de S. Paulo.

O diretório do PP no Piauí, estado de Ciro Nogueira, chegou a entrar com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pedindo a proibição de circulação de imagens de seus candidatos ao lado de Bolsonaro. Na justificativa, a sigla alega que Bolsonaro "possui altíssimo índice de rejeição em pesquisas mais recentes" e classifica o material que circula pelas redes sociais como "fake news".

A Justiça Eleitoral, no entanto, afirmou que a circulação das peças "está claramente nos limites da liberdade de expressão e comunicação".

Nas campanhas das quais Lira faz parte, o presidente da Câmara não faz menção a Bolsonaro. Sua imagem é vendida pelos marqueteiros como "tocador de obras independente e padrinho direto dos recursos" para Alagoas, diz a reportagem.

"É quase um jogo duplo. Ao mesmo tempo que comandam a articulação política do governo e a distribuição das verbas do orçamento secreto, os dois aliados mais influentes de Bolsonaro evitam parecer adversários de Lula nas campanhas estaduais, enquanto em Brasília fazem oposição ao petista ecoando o discurso do presidente", conclui o texto.

