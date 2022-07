Após Datafolha, campanha de Bolsonaro admite que reunião com embaixadores para atacar urnas foi tiro no pé

Aliados de Jair Bolsonaro, no entanto, minimizam o resultado da pesquisa e esperam recuperação do chefe do governo federal no próximo mês edit

247 - Membros da equipe de campanha de Jair Bolsonaro (PL) pela reeleição admitiram ao jornal O Globo que a reunião do chefe do Executivo com embaixadores para atacar as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral foi um tiro no pé e afastou a possibilidade de uma recuperação no Datafolha, divulgado nesta quinta-feira (28).

"Na avaliação do núcleo duro da campanha, a reunião em que Bolsonaro voltou a atacar o sistema eleitoral diante de representantes diplomáticos de diversos países atingiu em cheio a imagem do presidente, o que pode ter prejudicado uma eventual recuperação dele neste Datafolha", diz a reportagem.

Ainda sim, aliados de Bolsonaro minimizam o resultado da pesquisa e afirmam que o chefe do governo federal mostrará uma recuperação em agosto, quando começam a ser pagos os novos valores do Auxílio Brasil e outros benefícios sociais eleitoreiros.

