Folha vê tentativa de compra de votos por Bolsonaro e dano econômico duradouro

247 – A crise econômica provocada por Jair Bolsonaro tem um claro viés eleitoreiro, aponta editorial da Folha d S. Paulo deste sábado. "São evidentes os objetivos eleitoreiros do mandatário irresponsável. Sua popularidade entre os mais pobres despencou com o fim do auxílio pago no auge da pandemia e sua reeleição parece ameaçada", diz o texto .

"O dano causado à economia será profundo e duradouro, como indicam as primeiras reações da praça. A queda do valor das ações e a alta do dólar e dos juros anunciam o preço que o país pagará pela inépcia de Bolsonaro e sua equipe. O descrédito do governo levará investidores a cobrar mais juros para financiar suas dívidas, a desvalorização do câmbio trará mais inflação, e o aperto financeiro deprimirá a atividade econômica", aponta ainda o editorialista.

