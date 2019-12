Fraude no Natal: lojistas dizem que alta nas vendas é fake news

A Associação Brasileira dos Lojistas Satélites (Ablos) contesta o aumento das vendas de Natal divulgado pela Alshop, associação que congrega lojistas de shopping. "É uma mentira. Estamos desconfiados de que foi manipulação com alguma segunda intenção", diz o presidente da Ablos, Tito Bessa edit

O dado contestado divulgado pela Alshop e replicado por grande parte dos ve[iculos de comunicação, diz que o comércio natalino no varejo de shopping subiu 9,5% em 2019 e o crescimento anual das vendas foi superior a 7,5% (em valores nominais).

"Para mim, é um dado plantado" afirma Tito Bessa Jr, que é presidente da Ablos e fundador da rede TNG.

Reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "Bessa Jr. diz que planeja processar a Alshop e questionar a fonte da informação divulgada sobre o crescimento das vendas de Natal. A pesquisa interna da Ablos, segundo Bessa Jr., apontou que 70% das lojas tiveram desempenho pior ou igual a 2018 e 30% disseram que melhorou pouco. "Mas esse pouco é 2% ou 1,5%. Não tem 9% de melhora. Pode ter acontecido pontualmente com alguém, mas falar que o varejo cresceu 9,5% é uma mentira", diz o empresário."

A matéria ainda acrescenta que "na rede TNG, segundo Bessa Jr., as vendas de Natal deste ano empataram com 2018. 'Nao sei de onde eles tiraram esse numero, tenho conversado com varios lojistas e os mesmos disserem que tiveram queda', afirma Ângelo Campos, diretor da MOB."