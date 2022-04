Gestores da Petrobrás receberam R$ 34 milhões em 2021

Apoie o 247

247 – Os administradores da Petrobrás, como o general Joaquim Silva e Luna, estão saindo milionários da Petrobrás, depois do período de maior arrocho na renda dos brasileiros provocado pela empresa, com aumentos extorsivos nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha.

"A remuneração dos administradores da Petrobras mais que dobrou entre 2020 e 2021, segundo dados do formulário 20-F, documento enviado ao regulador do mercado de capitais americano", aponta reportagem do Valor Econômico . "Segundo o formulário, a remuneração no ano da diretoria-executiva, conselho de administração e conselho fiscal da empresa somou US$ 6,1 milhões (R$ 34 milhões na cotação de 30 de dezembro), ante US$ 2,8 milhões em 2020."

Gestores da empresa receberam bônus por performance, depois dos aumentos extorsivos. "Parte do aumento está associado ao programa de remuneração variável e ao desembolso por quarentena de ex-diretores. Em abril do ano passado, a companhia substituiu boa parte da diretoria na troca de Roberto Castelo Branco por Joaquim Silva e Luna na presidência. O desembolso pela quarentena é feito de forma parcelada, em até cinco anos", aponta ainda a reportagem.

