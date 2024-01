Globo se posiciona contra o desenvolvimento da economia brasileira

Apoie o 247

247 – O jornal O Globo, que já havia se posicionado contra a retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima , voltou a se colocar contra a retomada do desenvolvimento econômico no Brasil. Em editorial publicado nesta terça-feira, o jornal ataca a política industrial lançada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e diz que nem mesmo o fato de o mundo estar investindo em reindustrialização justifica que o Brasil faça o mesmo.

"O governo abriu ontem mais um capítulo na longa história das políticas industriais brasileiras. Desta vez, o plano se chama Nova Indústria Brasil e prevê financiamentos da ordem de R$ 300 bilhões até 2026, a maior parte do BNDES. É verdade que o mundo tem sido palco de uma nova onda de ações governamentais para reavivar a indústria. Mas o pretexto da 'onda global' não necessariamente justifica as medidas", escreveu o editorialista.

Em outro trecho, o jornal também fez um ataque direto ao Partido dos Trabalhadores. "Mas o histórico dos governos como investidor — não apenas, mas especialmente, os petistas — recomenda ceticismo. Quando postas em prática, políticas industriais têm se tornado meios recorrentes de favorecer setores politicamente interessantes (indústria automotiva ou petrolífera) e obsessões desenvolvimentistas (indústria naval ou a produção de semicondutores nacionais)", escreveu.

A despeito da reação negativa do Globo, a nova política industrial foi celebrada pela Confederação Nacional da Indústria e pela Federação das Indústrias de São Paulo . As duas entidades estão trabalhando em parceria com o governo para que os objetivos sejam alcançados.

