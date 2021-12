Governo arrecada R$ 11 bi com leilão do pré-sal; Petrobrás fala em aumentar pagamento de dividendos

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional do Petróleo (ANP) conduziu, nesta sexta-feira (17), um leilão de reservas de petróleo nos campos Sépia e Atapu, no pré-sal na Bacia de Santos, arrecadando R$ 11,14 bilhões. Consórcios entre Petrobras e petroleiras internacionais arremataram os dois blocos.

O campo de Sépia foi arrematado pelo consórcio entre Petrobrás,Total Energies, Petronas e QP Brasil. O campo de Atapu recebeu apenas uma oferta, de um consórcio formado por Petrobras, Shell Brasil e TotalEnergies. Os ágios foram de 149,20% em Sépia e 437,86% em Atapu.

Mecanismo de compensação financeira, referente aos investimentos já feitos nas duas áreas leiloadas, permitirá nova distribuição de dividendos aos acionistas da estatal brasileira.

"Eventualmente, pode haver uma distribuição adicional, dependendo do cenário. Haverá uma entrada de caixa adicional em 2022. Esse dinheiro entrará só no caixa do ano que vem", disse o diretor financeiro da estatal, Rodrigo Araújo.

Protestos

O leilão foi alvo de fortes protestos, conduzidos pelas organizações Arayara, Ahomar, Confrem e 350. Os manifestantes questionam regras como o percentual de petróleo que ficará com a União e a baixa exigência de conteúdo local, além do impacto ao meio ambiente e a comunidades locais. (Com informações do Globo).

