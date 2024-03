Haddad diz que crescimento de 2,9% do PIB em 2023 passa confiança

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que o crescimento de 2,9% registrado pela economia brasileira em 2023 passa confiança e que o governo segue com expectativa de expansão de 2,2% este ano.

Em entrevista coletiva em São Paulo, Haddad avaliou que o afrouxamento da política monetária deve ajudar a economia, e que há espaço para mais cortes de juros e para mais crescimento.

continua após o anúncio

O IBGE divulgou nesta sexta que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 2,9% no ano passado diante de um desempenho recorde da agropecuária, mas com estagnação no quarto trimestre.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: