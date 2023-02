Haddad vai ter um encontro com ministro da Economia da França em evento do G20

Apoie o 247

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que está previsto para a próxima sexta-feira (24) um encontro dele com o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, na Índia, onde vai acontecer a reunião dos ministros de Economia do G20. Haddad desembarca nesta quinta-feira (23) em Bangalore, no país asiático. A informação foi publicada nesta quarta-feira (22) pela coluna Painel.

Também estão na agenda reuniões bilaterais com os titulares das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, da Argentina, Sérgio Massa, da África do Sul, Enoch Godongwana, da Espanha, Nádia Calvino e da União Europeia, Paolo Gentilioni.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retomou os canais de diálogos contra a França. O presidente Emmanuel Macron enviou mensagem de força ao petista no começo de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

Jair Bolsonaro dificultou as relações com o governo francês. Um dos episódios que prejudicaram os laços entre os dois países aconteceu em 2019, quando o então ocupante do Planalto ofendeu a esposa do presidente francês ao comparar a beleza dela e a de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil. O então chefe do Executivo federal também foi criticado por conta do machismo.

Foto: Reprodução (Rede Social)

