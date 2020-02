IBGE: Indústria recua em 12 de 15 locais pesquisados em dezembro em 2019

Houve recuo da indústria em 12 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE no último mês de 2019. As maiores quedas do mês foram em Mato Grosso, com -4,7%; Rio de Janeiro, com -4,3%; e Minas Gerais, com -4,1%. Os maiores avanços foram no Paraná, com alta de 4,8% e no Pará, que observou crescimento de 2,9% no setor edit

Da Agência Russa Sputnik News - Nesta terça-feria (11), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou dados sobre o desempenho da indústria brasileira em dezembro de 2019.

Segundo a publicação , houve recuo em 12 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE no último mês de 2019. As maiores quedas do mês foram em Mato Grosso, com -4,7%; Rio de Janeiro, com -4,3%; e Minas Gerais, com -4,1%. Os maiores avanços foram no Paraná, com alta de 4,8% e no Pará, que observou crescimento de 2,9% no setor.

Já o acumulado do ano apresenta um cenário de menos recuos no total de locais pesquisados, apesar da queda geral da indústria nacional , de - 1,1%.

No total, sete dos 15 locais pesquisados mostraram taxas negativas de crescimento, com destaque para Espírito Santo, com -15,7%; e Minas Gerais, com -5,6%, que tiveram quedas mais intensas que a média nacional. As maiores altas foram registradas no Paraná, com 5,7%; e no estado do Amazonas, com 4,0%.