Investidores da Americanas vão à Justiça contra PwC e pedem indenização por prejuízos sofridos

247 - Investidores da Americanas representados pelo Instituto Brasileiro de Ativismo Societário e Governança (Ibrasg) entraram, nesta segunda-feira (6), com uma ação na Justiça de São Paulo contra a empresa de auditoria PwC, responsável por fiscalizar os balanços da gigante varejista entre 2019 e 2022. A informação é da coluna do Lauro Jardim do jornal O Globo.

O pedido é para que a responsabilidade da empresa de auditoria seja reconhecida no rombo da Americanas e que a PwC arque com uma indenização aos investidores pelos prejuízos sofridos após as ações da varejista despencarem com a divulgação do rombo. Também é requerida uma compensação por "danos difusos" à segurança do mercado brasileiro.

O documento afirma que a PwC teria sido "diretamente responsável pelos danos decorrentes do ilícito informacional em face dos investidores" da Americanas. Além disso, os investidores apontam que a empresa ignorou os deveres impostos pela CVM às empresas de auditoria independente "ao aprovar sistematicamente, sem ressalvas, as demonstrações financeiras" da Americanas por quatro anos.

A coluna pondera, no entanto, que "um eventual desfecho desfavorável à PwC nesta causa pode representar um ganho para a Americanas, ainda que a companhia não seja parte do processo. Se forem reconhecidas falhas na auditoria, a Americanas terá margem ampla de defesa para a empresa e seus controladores".

