Ipespe: 62% dizem que a economia está no caminho errado

A pesquisa do instituto mostrou também que pouco mais 30% dos entrevistam acham correta a política econômica do governo Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa telefônica do Instituto Ipespe, patrocinada pela XP Investimentos e divulgada nesta sexta-feira (27), apontou que, para 62% dos brasileiros, a economia está no caminho errado. De acordo com o levantamento, 32% acham que está no rumo certo e 6% não responderam.

Os entrevistados também foram questionados sobre a inflação. Para 71%, os custos "aumentaram muito" e 24% disseram que "aumentaram". Apenas 3% consideram que os preços "ficaram iguais" e 1% que diminuíram.

A pesquisa Ipespe foi realizado com 1000 pessoas de todas as regiões do País, entre os dias 23 a 25 de maio. A margem de erro é 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95,5%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Intenções de voto

O levantamento mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar, com 45% dos votos, mais de 10 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno. No segundo turno, a diferença chega a quase 20 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE